Вернер попросил замену в матче против "Бешикташа" из-за давления со стороны турецких фанатов

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер не был готов к атмосфере на стадионе во время матча Лиги чемпионов против "Бешикташа" (0:2), сообщает The Telegraph. Футболист, вышедший в стартовом составе, попросил замену на 32-й минуте встречи.

Поклонники "Бешикташа" поддерживали свою команду, а также освистывали игроков немецкого клуба, в частности, Вернера. Форвард использовал специальные затычки для ушей, но они не помогли.