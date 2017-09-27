Вернер попросил замену в матче против "Бешикташа" из-за давления со стороны турецких фанатов

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер не был готов к атмосфере на стадионе во время матча Лиги чемпионов против "Бешикташа" (0:2), сообщает The Telegraph. Футболист, вышедший в стартовом составе, попросил замену на 32-й минуте встречи.
Поклонники "Бешикташа" поддерживали свою команду, а также освистывали игроков немецкого клуба, в частности, Вернера. Форвард использовал специальные затычки для ушей, но они не помогли.
timo werner vs tiner pic.twitter.com/d8V4WazahP– bilalJK (@koyicinden) 26 сентября 2017 г.