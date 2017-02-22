В матче с "Порту" букмекеры отдают предпочтение "Ювентусу"

Сегодня в еврокубковую весну вступают оставшиеся участники 1/8 финала. В одном из матчей "Порту" принимает "Ювентус". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Порту" – "Ювентус"

Коэффициенты Winline: П1 3,57 – Н 3,15 – П2 2,26

Ориентировочные составы

"Порту": Касильяс, М.Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Д.Перейра, Корона, Торрес, Брахими, Суарес, Силва.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 1:2. "Свой гол португальцы забьют, но "Ювентус" есть "Ювентус". Он сейчас в полном порядке и должен обеспечить задел уже в гостях".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Очень хочется поставить против "Старой синьоры", но не получается, слишком уж уверенно туринцы выступают в этом году. Впрочем, то же самое можно сказать и про "Порту", пусть класс чемпионатов Италии и Португалии несопоставим. Ничья!"

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Порту" - "Ювентус" - в среду, 22 февраля, на канале "Матч ТВ".