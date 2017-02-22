В матче с "Порту" букмекеры отдают предпочтение "Ювентусу"

Сегодня в еврокубковую весну вступают оставшиеся участники 1/8 финала. В одном из матчей "Порту" принимает "Ювентус". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Порту" – "Ювентус"
Коэффициенты Winline: П1 3,57 – Н 3,15 – П2 2,26
Ориентировочные составы
"Порту": Касильяс, М.Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Д.Перейра, Корона, Торрес, Брахими, Суарес, Силва.
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Прогноз на матч
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:
Счет – 1:2. "Свой гол португальцы забьют, но "Ювентус" есть "Ювентус". Он сейчас в полном порядке и должен обеспечить задел уже в гостях".
Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:1. "Очень хочется поставить против "Старой синьоры", но не получается, слишком уж уверенно туринцы выступают в этом году. Впрочем, то же самое можно сказать и про "Порту", пусть класс чемпионатов Италии и Португалии несопоставим. Ничья!"
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Ювентус".
Прямая трансляция матча "Порту" - "Ювентус" - в среду, 22 февраля, на канале "Матч ТВ".