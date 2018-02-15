03:35 | Футбол — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "Счет мог быть другим, если бы судья выполнил свою работу"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) раскритиковал работу главного арбитра встречи Джанлуку Рокки. По мнению наставника, при счете 1:1 итальянец не назначил пенальти в ворота мадридцев за игру рукой Серхио Рамосом​.

- Мне сказали, что Рамос мог сыграть рукой. Я этого момента не видел, но мне сказали, что такое было, - цитирует AS Эмери. - Если так и есть, то судья должен наказывать за такое. Я не оправдываюсь. Думаю, что мы можем отыграться, если решения рефери не будут опять против нас.

Мои чувства противоречивы. При счете 1:1 было очень сомнительное решение судьи. "ПСЖ" был лучше с мячом и второй гол мог добавить уверенности, но сомнительное решение дало "Реалу" возможность вернуться в игру. Если бы мы были более точными, а судья был более последователен, то "ПСЖ" мог бы удержать ничью или даже выиграть, потому что мы были ближе всего к 2:1 на 70-й минуте.

Реал - ПСЖ
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Molochnik1972

Эмери однозначно бесполезно ноет, пеналя не было, там такой удар был что уклониться точно нельзя было. Все таки он сыкловато с грандами играет, не могу понять, этот реал леганес раскатывал, а здесь вместо того чтобы навалиться и замочить какимито бирюльками в центре забавлялся

10:40

Molochnik1972

Да нет помоему не было пеналя, Эмери нытик, такие ситуации часто бывают, чувак с такой силой лупил

10:33

TRuslanoff

ПСЖ как и Реал достоин максимум игры в Лиге Европы. Сити или Бавария разорвут их как Тузик грелку

09:44

ДЗООРИК 07

Товарищ Унай ну зачем вы.....Где там игра рукой? После мощного удара мяч попал в плече.... Пенальти даже рядом не пробегал.

09:20

Odissevs

Да, пенальти.

09:13

xaris

пенальти был. Эмери прав

08:48

bond1951

100 пудов пендаль.............

08:44

Angeldust

В Мадриде-то кому только не доставалось в плове ЛЧ. Но Реал с такой игрой в этом сезоне ее не выиграет, если только судьи не начнут с первой минуты соперника удалять

08:39

Хидетоши Наката

Вообще трудно не согласиться. Судейство было еще то.

05:43

Айсберг

Дзюба мог бы быть чемпионом, если бы ты делал свою работу!

05:12

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