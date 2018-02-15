Унаи Эмери: "Счет мог быть другим, если бы судья выполнил свою работу"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) раскритиковал работу главного арбитра встречи Джанлуку Рокки. По мнению наставника, при счете 1:1 итальянец не назначил пенальти в ворота мадридцев за игру рукой Серхио Рамосом​.

- Мне сказали, что Рамос мог сыграть рукой. Я этого момента не видел, но мне сказали, что такое было, - цитирует AS Эмери. - Если так и есть, то судья должен наказывать за такое. Я не оправдываюсь. Думаю, что мы можем отыграться, если решения рефери не будут опять против нас.

Мои чувства противоречивы. При счете 1:1 было очень сомнительное решение судьи. "ПСЖ" был лучше с мячом и второй гол мог добавить уверенности, но сомнительное решение дало "Реалу" возможность вернуться в игру. Если бы мы были более точными, а судья был более последователен, то "ПСЖ" мог бы удержать ничью или даже выиграть, потому что мы были ближе всего к 2:1 на 70-й минуте.