Унаи Эмери: "Счет мог быть другим, если бы судья выполнил свою работу"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) раскритиковал работу главного арбитра встречи Джанлуку Рокки. По мнению наставника, при счете 1:1 итальянец не назначил пенальти в ворота мадридцев за игру рукой Серхио Рамосом.
- Мне сказали, что Рамос мог сыграть рукой. Я этого момента не видел, но мне сказали, что такое было, - цитирует AS Эмери. - Если так и есть, то судья должен наказывать за такое. Я не оправдываюсь. Думаю, что мы можем отыграться, если решения рефери не будут опять против нас.
Мои чувства противоречивы. При счете 1:1 было очень сомнительное решение судьи. "ПСЖ" был лучше с мячом и второй гол мог добавить уверенности, но сомнительное решение дало "Реалу" возможность вернуться в игру. Если бы мы были более точными, а судья был более последователен, то "ПСЖ" мог бы удержать ничью или даже выиграть, потому что мы были ближе всего к 2:1 на 70-й минуте.
🏆 #UCLporTVC– Deportes TVC (@DeportesTVC) 14 февраля 2018 г.
🤚🏼¿Hubo o no hubo mano?
⚽️ Ramos intercepta el remate de Rabiot, jugada para la polémica en el partido. ¿Debió marcar penal el árbitro Gianluca Rocchi?
RMA 1-1 PSG | Min. 70’
🎙 @sorlandoponce
⏱ @GONZALOCARIAS
📺 @JimmyArturo
🎥 Vídeo: pic.twitter.com/ERi0pjtpAb
Molochnik1972
Эмери однозначно бесполезно ноет, пеналя не было, там такой удар был что уклониться точно нельзя было. Все таки он сыкловато с грандами играет, не могу понять, этот реал леганес раскатывал, а здесь вместо того чтобы навалиться и замочить какимито бирюльками в центре забавлялся
10:40
Molochnik1972
Да нет помоему не было пеналя, Эмери нытик, такие ситуации часто бывают, чувак с такой силой лупил
10:33
TRuslanoff
ПСЖ как и Реал достоин максимум игры в Лиге Европы. Сити или Бавария разорвут их как Тузик грелку
09:44
ДЗООРИК 07
Товарищ Унай ну зачем вы.....Где там игра рукой? После мощного удара мяч попал в плече.... Пенальти даже рядом не пробегал.
09:20
Odissevs
Да, пенальти.
09:13
xaris
пенальти был. Эмери прав
08:48
bond1951
100 пудов пендаль.............
08:44
Angeldust
В Мадриде-то кому только не доставалось в плове ЛЧ. Но Реал с такой игрой в этом сезоне ее не выиграет, если только судьи не начнут с первой минуты соперника удалять
08:39
Хидетоши Наката
Вообще трудно не согласиться. Судейство было еще то.
05:43
Айсберг
Дзюба мог бы быть чемпионом, если бы ты делал свою работу!
05:12