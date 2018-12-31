12:28 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА вспомнил победу ЦСКА над "Реалом". Видео

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Официальный Твиттер УЕФА сегодня опубликовал видео голов ЦСКА в ворота "Реала" в Лиге чемпионов. Московские армейцы победили со счетом 3:0.

- 31 - столько побед на счету ЦСКА в Кубке чемпионов и Лиге Чемпионов, - говорится в сообщении. - Это отличный повод лишний раз полюбоваться голами армейцев в недавнем матче с "Реалом".

ЦСКА обыграл "Реал" дважды (1:0 и 3:0), но не сумел выйти из группы, заняв последнее место.

 

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Дополнительная информация

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1079663701731364865

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