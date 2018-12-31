УЕФА вспомнил победу ЦСКА над "Реалом". Видео

Официальный Твиттер УЕФА сегодня опубликовал видео голов ЦСКА в ворота "Реала" в Лиге чемпионов. Московские армейцы победили со счетом 3:0.

- 31 - столько побед на счету ЦСКА в Кубке чемпионов и Лиге Чемпионов, - говорится в сообщении. - Это отличный повод лишний раз полюбоваться голами армейцев в недавнем матче с "Реалом".

ЦСКА обыграл "Реал" дважды (1:0 и 3:0), но не сумел выйти из группы, заняв последнее место.

🎄 3️⃣1️⃣ 🎄



3️⃣1️⃣ - столько побед на счету @pfc_cska в Кубке чемпионов и #ЛигаЧемпионов 👏👏👏



📺 Это отличный повод лишний раз полюбоваться голами армейцев в недавнем матче с "Реалом" 😍 pic.twitter.com/S5m0G6NA9W – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 31 декабря 2018 г.

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