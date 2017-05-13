Станислав Черчесов: "В финале Лиги чемпионов буду болеть за "Ювентус"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в финале Лиги чемпионов будет болеть за "Ювентус". В решающей игре турнира туринцы встретятся с "Реалом".

– Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь все покажет финал. Буду болеть за "Ювентус", – цитирует ТАСС Черчесова. – Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы. Чтобы Буффон получил "Золотой мяч" – это соответствовало бы моим пожеланиям.

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.