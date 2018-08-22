СМИ: УЕФА собирается ввести ВАР с 1/4 финала Лиги чемпионов

Руководство УЕФА позитивно оценило работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира-2018, сообщает Times. По информации британского издания, организация собирается начать использовать новую технологию в Лиге чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала.

Боссы европейского футбола полагают, что использование ВАР позволит избежать результативных ошибок судей в решающих играх главного еврокубкового турнира. Также этот вопрос будет обсуждаться в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов.

Также УЕФА может внедрить ВАР на чемпионате Европы 2020 года. Вопрос по использованию технологии еще будет обсуждаться.

Если УЕФА утвердит это решение, то откажется от использования судей у ворот. За использование ВАР выступает бывший глава судейского комитета организации Пьерлуиджи Коллина.