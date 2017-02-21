21:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Штефан Кисслинг: "Байеру" нельзя пропускать много голов в матче с "Атлетико"

0
0
0
0

Нападающий "Байера" Штефан Кисслинг считает, что у его команды есть шансы на победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Первая встреча в рамках этого противостояния состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. 

- Наша игра на групповом этапе, конечно, дала нам заряд уверенности, - цитирует пресс-служба УЕФА Кисслинга. - Однако те шесть матчей – это уже старые новости. Следующие два поединка 1/8 финала будут решающими. Сможем ли мы пройти дальше? Если будем играть хорошо 180 минут, то сможем добиться успеха.

Во вторник нам нельзя пропустить много голов. В идеале мы должны сохранить ворота в неприкосновенности. Два года назад мы смогли дать бой "Атлетико". Нам удалось сыграть на ноль в домашнем матче. Мы держали соперника как можно дальше от наших ворот.

Трансляция матча "Байер" - "Атлетико"

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/9007

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ