Сеск Фабрегас: "Нам очень стыдно"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас после ничьей в первом матче 1/8 финала против "Барселоны" (1:1) отметил, что его команда создала много моментов. Как отметил испанец, в ответной игре, которая состоится 14 марта на "Камп Ноу", лондонцам придется много атаковать.

– Нам очень стыдно, – приводит BT Sport слова Фабрегаса. – Думаю, "Челси" выглядел очень хорошо: мы отлично выполнили план на игру, играли компактно, цельно, командно и создавали много опасных моментов – Виллиан мог сделать хет-трик. Но фантастическая производительность не дала фантастический результат.

Теперь нам снова нужно показать эффективную игру на "Камп Ноу", чтобы пройти дальше. Мы должны атаковать и забивать, потому что сидеть в защите 90 минут против "Барселоны" – это самоубийство. Мы должны играть в свою игру.