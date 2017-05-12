Сергей Алейников: "Случайные пассажиры редко доходят до финала Лиги чемпионов"

Экс-игрок "Ювентуса" Сергей Алейников в интервью "СЭ" отметил, что туринская команда, как и "Реал", по праву занимает свое место в финале Лиги чемпионов. По его словам, у "Юве" лучше налажено командное взаимодействией, а у мадридцев преимущество в индивидуальном мастерстве.

– Любой финал – это противостояние сильнейших, кто бы до него ни добрался, – сказал Алейников. – Накал борьбы в любом случае будет на максимальном уровне. Что может быть лучше финала "Реал" – "Ювентус"? Соперники постоянно на слуху и сделали все, чтобы сойтись в решающей встрече. Случайные пассажиры очень редко доходят до этой стадии.

– Выйдет ли в Кардиффе на первый план дуэль Криштиану Роналду и Буффона?

– Можно дать волю фантазии. Посмотрим, в какой форме подойдут к финалу Роналду и Бензема, в каком состоянии будут Дибала и Игуаин. По большому счету командное взаимодействие лучше налажено у "Ювентуса", а по индивидуальным качествам преимущество – у "Реала". Мы прекрасно знаем, что футбол – игра коллективная, и на поле выходят не отдельные футболисты. Посмотрим, смогут ли индивидуально сильные игроки "Реала" в финале стать командой.

Полное интервью Сергея Алейникова