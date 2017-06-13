Семилетний мальчик, впавший в кому после давки в Турине, выписан из больницы

Семилетний мальчик Кельвин выписан из больницы, куда попал после полученных травм в результате давки в Турине на площади Сан-Карло, сообщает Football Italia. Этот инцидент случился во время финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Возникла давка, когда в толпе появились слухи о террористе-смертнике на площади. В результате давки пострадали 1537 человек.

Среди пострадавших оказался мальчик Кельвин, который впал в кому после остановки сердца. Врачам удалось спасти его жизнь. Сейчас он выписан из больницы и продолжит восстановление дома.