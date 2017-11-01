Полиция Харькова задержала 52 человека в результате драки фанатов "Шахтера" и "Фейеноорда"

Во вторник, 31 октября, в одном из баров Харькова произошла драка между болельщиками "Шахтера" и "Фейеноорда". Как информирует сайт национальной полиции Харьковской области, после конфликта были задержаны 52 человека.

В результате драки в заведении разбили четыре окна, нанесли вред внутри помещения. О пострадавших среди участников драки не сообщается.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" – "Фейеноорд" пройдет сегодня, 1 ноября. Начало - в 22.45 по московскому времени.