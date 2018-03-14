Паулу Фонсека: "Шахтер" провел отличный матч"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что остался доволен игрой своих подопечных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". "Рома" победила 1:0 и вышла в четвертьфинал за счет гола на чужом поле.

– Нет никакого смысла говорить о том, был ли этот результат справедлив или нет, – цитирует официальный сайт УЕФА Фонсеку. – Мы могли лучше сыграть дома и приехать сюда с большим перевесом. В Риме мы играли отлично и допустили всего одну ошибку, которая привела к голу. Я горжусь своими ребятами, которые контролировали мяч 60% времени, несмотря на то что играли вдесятером в концовке.