Неманья Матич: "Желаю всего наилучшего голкиперу "Бенфики" в будущем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич после победы над "Бенфикой" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил игру вратаря португальской команды. Также он считает, что английская команда заслужила три очка.

- Тренер сказал нам, что мы должны больше бить, потому что голкипер молод и проводит первую игру, - цитирует пресс-служба УЕФА Матича. - Это футбол, но я знаю, что он великий вратарь, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Мы забили гол со штрафного, но у нас были и другие шансы во втором тайме. Мы не забили второй гол, но мы сделали достаточно, чтобы заполучить три очень важных очка на очень сложном стадионе.

"Бенфика" - отличная команда. У нас были некоторые трудности в первые 20 минут, соперник играл хорошо и сильно давил, но после этого у нас был полный контроль над игрой, и мы воспользовались нашим опытом. Когда мы забили, мы держали мяч и пытались забить второй гол, не делая при этом ошибок в обороне.

Трансляция матча "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" //

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