Наставник АПОЭЛ: "Сдержать Обамеянга? Может, мы запрем его в раздевалке!"

Главный тренер АПОЭЛ Гиоргос Донис пошутил по поводу того, как его команде сдержать нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Встреча между командами состоится на Кипре 17 октября в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Может, мы запрем его в раздевалке! – цитирует официальный сайт УЕФА Дониса. – Когда против тебя играют такие талантливые парни, у них всегда будут моменты. То же относится к Месси, Роналду или Кейну. Мы постараемся сократить количество этих моментов и будем надеяться, что он их не реализует.