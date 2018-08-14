"Надеюсь, вы сможете меня простить!" Луиз Адриану извинился за удаление в матче с ПАОК

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в Инстаграме извинился перед болельщиками за удаление в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

Бразильский форвард получил прямую красную карточку на 33-й минуте встречи. Он был удален за удар (локтем и ногой) соперника в неигровом эпизоде.

"Хочу извиниться перед всеми за удаление в такой важной игре и за то, что команда оказалась в беде, – написал Адриану. – Надеюсь, вы сможете меня простить!"

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