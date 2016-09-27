15:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Молодежка ЦСКА вырвала победу у "Тоттенхэма" в матче Юношеской лиги УЕФА

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Молодежка ЦСКА в домашнем матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА обыграла сверстников из "Тоттенхэма" – 3:2. При счете 0:1 на 59-й минуте восстановил равновесие нападающий Тимур Жамалетдинов, а спустя 7 минут форвард Иван Олейников вывел хозяев поля вперед, но за 3 минуты до конца основного времени матча армейцы пропустили второй гол. Тем не менее, в компенсированное время полузащитник Константин Кучаев забил третий мяч и принес победу своей команде.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

2-й тур

Группа E

ЦСКА (Россия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 3:2 (0:1)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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crazysun78

возвраст+контракт всех вылечит.. ))

16:27

Ю.Ю.

карельский свинопас ________________ По-моему там даже меньше оставалось))

16:22

Thomas_Boy

Молодцы.

16:09

карельский свинопас

уважаемый С-Э,англичане сравняли счет за 16 сек до конца основного,а никак не за 3 минуты....

16:05

ну я

Красавчики! Ждем взрослых!

16:04

Блудный Свин .

В отличие от основы - ИГРАЮТ...

16:00

DAVI SVININU!

Молодцы!

16:00

spetrov

С победой! Молодцы.

15:59

Al Rains

Молодцы!!! Мужики!!! Красавчики!!! Спасибо ребятам и тренерскому штабу!!! Смена растёт боевая-до конца боролись-не опустили рук (и ног)) Концовка валидол-но в традициях главной команды!!!

15:56

Хрю-хрю

Даже молодые игроки ЦСКА уже научились дожимать соперника в конце матча. Теперь слово за основной командой. Верим в победу!

15:55

Kadym

С победой! Основе как минимум не хуже сыграть.

15:55

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