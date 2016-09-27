Молодежка ЦСКА вырвала победу у "Тоттенхэма" в матче Юношеской лиги УЕФА

Молодежка ЦСКА в домашнем матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА обыграла сверстников из "Тоттенхэма" – 3:2. При счете 0:1 на 59-й минуте восстановил равновесие нападающий Тимур Жамалетдинов, а спустя 7 минут форвард Иван Олейников вывел хозяев поля вперед, но за 3 минуты до конца основного времени матча армейцы пропустили второй гол. Тем не менее, в компенсированное время полузащитник Константин Кучаев забил третий мяч и принес победу своей команде.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

2-й тур

Группа E

ЦСКА (Россия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 3:2 (0:1)