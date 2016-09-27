Молодежка ЦСКА вырвала победу у "Тоттенхэма" в матче Юношеской лиги УЕФА

Молодежка ЦСКА в домашнем матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА обыграла сверстников из "Тоттенхэма" – 3:2. При счете 0:1 на 59-й минуте восстановил равновесие нападающий Тимур Жамалетдинов, а спустя 7 минут форвард Иван Олейников вывел хозяев поля вперед, но за 3 минуты до конца основного времени матча армейцы пропустили второй гол. Тем не менее, в компенсированное время полузащитник Константин Кучаев забил третий мяч и принес победу своей команде.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
2-й тур
Группа E
ЦСКА (Россия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 3:2 (0:1)
crazysun78
возвраст+контракт всех вылечит.. ))
16:27
Ю.Ю.
карельский свинопас ________________ По-моему там даже меньше оставалось))
16:22
Thomas_Boy
Молодцы.
16:09
карельский свинопас
уважаемый С-Э,англичане сравняли счет за 16 сек до конца основного,а никак не за 3 минуты....
16:05
ну я
Красавчики! Ждем взрослых!
16:04
Блудный Свин .
В отличие от основы - ИГРАЮТ...
16:00
DAVI SVININU!
Молодцы!
16:00
spetrov
С победой! Молодцы.
15:59
Al Rains
Молодцы!!! Мужики!!! Красавчики!!! Спасибо ребятам и тренерскому штабу!!! Смена растёт боевая-до конца боролись-не опустили рук (и ног)) Концовка валидол-но в традициях главной команды!!!
15:56
Хрю-хрю
Даже молодые игроки ЦСКА уже научились дожимать соперника в конце матча. Теперь слово за основной командой. Верим в победу!
15:55
Kadym
С победой! Основе как минимум не хуже сыграть.
15:55