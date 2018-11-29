Милнер потроллил Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2) высмеял нападающего парижан Неймара из-за симуляций. Хавбек опубликовал в своем Твиттере фотографию, на которой бразилец запечатлен лежащим на газоне и держащимся за лицо после фола.

- Таков итог этой встречи. Но еще одна большая игра на "Энфилде" - и мы пройдем в плей-офф, - написал Милнер в своем Твиттере.

This just about sums it up... but one big night at Anfield and we're through #YNWA #championsleague pic.twitter.com/S8U3HrPfUD – James Milner (@JamesMilner) 29 ноября 2018 г.

"Ливерпуль" занимает третье место в группе С, имея в активе 6 очков. "ПСЖ" с 8 баллами располагается на второй строчке.

Все о Лиге чемпионов - здесь