16:35 | Футбол — Лига чемпионов

Милнер потроллил Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

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Полузащитник "Ливерпуля"  Джеймс Милнер после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2) высмеял нападающего парижан Неймара из-за симуляций. Хавбек опубликовал в своем Твиттере фотографию, на которой бразилец запечатлен лежащим на газоне и держащимся за лицо после фола.

- Таков итог этой встречи. Но еще одна большая игра на "Энфилде" - и мы пройдем в плей-офф, - написал Милнер в своем Твиттере.

"Ливерпуль" занимает третье место в группе С, имея в активе 6 очков. "ПСЖ" с 8 баллами располагается на второй строчке.

ПСЖ - Ливерпуль

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