Микаэль Лустиг: "Первый матч с "ПСЖ" был худшим в моей карьере"

Защитник "Селтика" Микаэль Лустиг в преддверии матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" вспомнил первый матч с парижанами. "Кельты" уступили дома в нем со счетом 0:5.

– Тот матч был самым худшим в моей карьере, – цитирует AFP Лустига. – Я помню, как после игры мы в раздевалке не могли понять, что это было. Не думаю, что мы плохо провели игру. Просто соперник оказался потрясающим. Все парижане сыграли исключительно – не только один или два игрока. Если они снова так сыграют, нам будет очень тяжело. Но мы хотим показать, что способны играть лучше.