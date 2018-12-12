Маттео Политано: "Интер" может винить только себя. Мы должны были побеждать"

Нападающий "Интера" Маттео Политано - о матче с "ПСВ" (1:1) в Лиге чемпионов. Его команда заняла третье место в группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

- Сейчас нам очень больно, и мы можем винить только себя, так как должны были выигрывать этот матч, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Не думаю, что мы сбавили обороты после забитого мяча. Скорее, мы просто подустали на последних минутах. Мы старались забить второй гол, но, к сожалению, не вышло.

Все о Лиге чемпионов – здесь.