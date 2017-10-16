Массимо Каррера: "Зобнину остался месяц, Зе Луишу - пара недель"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" рассказал, что полузащитнику Роману Зобнину остался месяц на восстановление после травмы, нападающему Зе Луишу – несколько недель. Он также добавил, что его не смущают ошибки защитника Сердара Таски.

– Не было ли риском выпускать Глушакова и Промеса в матче с "Ахматом"? И как состояние остальных футболистов?

– Рисков не было. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо, – сказал Каррера. – Что касается остальных, то Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу – пара недель.

– Вас не смущают ошибки Таски? Может, он о контракте много думает?

– Нет, потому что каждый футболист имеет право на ошибку. Футбол – такая игра, в которой ошибаются. Контрактные дела меня никак не волнуют. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.