Марселу не попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала турнира. Отметим, что в ней не оказалось защитника "Реала" Марселу, который, по мнению многих ведущих европейских изданий, был лучшим футболистом команды в матче против "Баварии" (4:2 д.в.), даже несмотря на хет-трик нападающего Криштиану Роналду.
Полностью символическая сборная недели в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:
Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") – Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (оба – "Ювентус"), Жерар Пике ("Барселона"), Алекс Сандру ("Ювентус") – Кильян Мбаппе ("Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Тома Лемар ("Монако") – Криштиану Роналду ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Марко Ройс ("Боруссия" Д).
Команда недели Fantasy по итогам ответных матчей 1/4 финала #ЛигаЧемпионов 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/LcMARH51HD– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 апреля 2017 г.
oleg.bob
Просто жесть... Марселу- абсолютно лучший игрок тура. Кто определяет, непонятно!
15:29