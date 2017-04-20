Марселу не попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала турнира. Отметим, что в ней не оказалось защитника "Реала" Марселу, который, по мнению многих ведущих европейских изданий, был лучшим футболистом команды в матче против "Баварии" (4:2 д.в.), даже несмотря на хет-трик нападающего Криштиану Роналду.

Полностью символическая сборная недели в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") – Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (оба – "Ювентус"), Жерар Пике ("Барселона"), Алекс Сандру ("Ювентус") – Кильян Мбаппе ("Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Тома Лемар ("Монако") – Криштиану Роналду ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Марко Ройс ("Боруссия" Д).