Луис Энрике: "Барселона" играла здорово, но после первого гола "Сити" все изменилось"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:3) отдал должное сопернику. При этом он отметил, что в первом тайме его команды играла хорошо.

– Первые 40 минут матча были лучшими в нашем исполнении в играх с топ-клубами за последнее время, – приводит ВВС слова Энрике. – Но после первого гола соперника все изменилось. Когда пропускаешь, то какое-то время приходить в себя – это нормально. Но нам не удалось снова начать доминировать из-за собственных ошибок и давления соперника. "Барселона" не контролировала мяч и не могла навязать свой футбол.