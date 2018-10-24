"Локомотив" - "Порту": Касильяс отбил пенальти Фернандеша

"Локомотив" не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота "Порту" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 9-й минуте судья назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей за фол защитника Алекса Теллеса на хавбеке Алексее Миранчуке. Голкипер Икер Касильяс справился с ударом полузащитника Мануэла Фернандеша, вытащив мяч из левого угла ворот.

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