"Локомотив" - "Порту": Касильяс отбил пенальти Фернандеша

"Локомотив" не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота "Порту" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 9-й минуте судья назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей за фол защитника Алекса Теллеса на хавбеке Алексее Миранчуке. Голкипер Икер Касильяс справился с ударом полузащитника Мануэла Фернандеша, вытащив мяч из левого угла ворот.
📹 Эпизод с пенальти в ворота "Порту".– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 октября 2018 г.
Икер Касильяс отражает удар Фернандеша на десятой минуте.
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