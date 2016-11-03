Криштиану Роналду наступил на лежавшего игрока "Легии"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду по ходу матча группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" (3:3) наступил на лежавшего игрока польского клуба, информирует RMC. Эпизод прошел мимо глаз членов бригады арбитров.

В Испании идут активные обсуждения того, умышлено ли португалец пытался причинить боль сопернику. Большинство сходится во мнении, что футболист осознанно наступил на оппонента, поскольку был разочарован своим выступлением в этой игре.