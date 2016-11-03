12:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Криштиану Роналду наступил на лежавшего игрока "Легии"

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ против игрока "Легии".
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ против игрока "Легии".
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду по ходу матча группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" (3:3) наступил на лежавшего игрока польского клуба, информирует RMC. Эпизод прошел мимо глаз членов бригады арбитров.

В Испании идут активные обсуждения того, умышлено ли португалец пытался причинить боль сопернику. Большинство сходится во мнении, что футболист осознанно наступил на оппонента, поскольку был разочарован своим выступлением в этой игре.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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thearistarx

наверняка умышленно. дали бы ему дискву на десять оф.матчей, подумать о жизни

13:53

Flamenco

в принципе лежащий виновен в том, что не дал по морде козлевичу))

12:28

Flamenco

для Кристины это привычное дело!!!

12:25

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