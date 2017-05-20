Константин Сарсания: "Заранее отдавать ЦСКА второе место не стоит"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что не стоит спешить поздравлять ЦСКА с завоеванием путевки в квалификацию Лиги чемпионов. По его словам, "Анжи" может оказать сопротивление армейцам в последнем туре.

– У вас нет сомнений, что ЦСКА не упустит второе место?

– Не был бы столь уж категоричен: это футбол, разные сценарии и нюансы возможны. Ведь три тура назад все не сомневались, что "Краснодар" дома обыграет "Анжи". Но не удалось. Для махачкалинцев матч с армейцами многое значит, ведь решается, попадут ли они в "стыки" или нет. Если Самара победит "Терек", что, в принципе, исключать нельзя, то команда Григоряна окажется в сложной ситуации. Так что ЦСКА в воскресенье придется непросто.

– Но ведь у "Зенита" соперник куда сложнее – "Локомотив", да еще и на выезде.

– Конечно, у ЦСКА выше шансы попасть в Лигу чемпионов, чем у питерцев – где-то 70 на 30. Но заранее отдавать второе место москвичам не стану. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Константина Сарсании