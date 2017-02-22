Карим Беллараби: "Атлетико" заслужил победу над "Байером"

Полузащитник "Байера" Карим Беллараби после поражения от "Атлетико" (4:2) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что соперник заслужил победу. По словам Беллараби, команда не смогла толком войти в игру в первом тайме.

– Мы продолжали верить, что сможем вернуться в игру, но нужно признать, что "Атлетико" заслужил победу, – приводит официальный сайт УЕФА слова Беллараби. – В первом тайме мы так особо и не вошли в игру. У нас было достаточно шансов забить, но игра складывалась для нас тяжело. Мы не в самом лучшем положении, но будем двигаться дальше. Знаем, что будет очень и очень сложно.