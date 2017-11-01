Иско и Роналду – в атаке "Реала" на матч с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Реала" Иско и нападающий Криштиану Роналду с первых минут начнут матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Полностью состав мадридцев выглядит следующим образом:

"Реал": Касилья – Ашраф, Рамос, Начо, Марселу – Кроос, Каземиру, Модрич – Иско, Бензема, Роналду;

Запасные: Моха, Вальехо, Тео Эрнандез, Васкес, Асенсио , Майораль, Себальос.

"Тоттенхэм": Ллорис - Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Фертонген - Дэвис, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли - Кейн;

Запасные: Ворм, Роуз, Сон, Сиссоко, Льоренте, Дембеле, Орье.

Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Реал"