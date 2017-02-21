09:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Вся Европа будет критиковать "Манчестер Сити", если не победим "Монако"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что все ждут от его команды только победы в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Монако". По его словам, "горожане" не имеют права так рано закончить выступление в этом турнире.

– Все игроки понимают, что будет непросто, – цитирует A Bola Гвардьолу. – Новейшая история "Манчестер Сити" очень ярка, но если оглянуться назад, мы увидим, как долго клуб шел к этому успеху. Я хочу, чтобы игроки наслаждались моментом, потому что игра в Лиге чемпионов – это уникально. Вся Европа будет следить за нами, будет внимательно нас изучать и жестко критиковать, если мы не победим.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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