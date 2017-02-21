Гамейро и Гризманн – в старте "Атлетико" на матч с "Байером"

Стал известен стартовый состав "Атлетико" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Байера". В атаке мадридцев с первых минут выйдут Антуан Гризманн и Кевин Гамейро. Основной вратарь "матрасников" Ян Облак восстановился от травмы, но остался в запасе. Также на скамейке начнет игру нападающий Фернандо Торрес. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

"Атлетико": Мойя – Врсалько, Савич, Хименес, Филиппе Луис – Коке, Габи, Сауль, Феррейра-Карраско – Гризманн, Гамейро.

Запасные: Облак, Лукас Эрнандез, Партей, Кайу, Гайтан, Анхель Корреа, Торрес.

Трансляция матча "Байер" - "Атлетико"