Габи: Нужно выдать идеальный матч, чтобы выйти в финал"

Полузащитник "Атлетико" Габи считает, что его команде необходимо провести идеальный матч против "Реала" в 1/2 финала Лиги чемпионов, чтобы рассчитывать на успех. Также он отметил, что мадридцы с каждым годом все больше набирают опыта в еврокубках.

- Все матчи с "Реалом" разные, - цитирует пресс-служба УЕФА Габи. - С каждым годом мы получаем больше опыта в Лиге чемпионов и заметно прибавляем. Надеюсь, в этот раз результат будет лучше, чем в предыдущие сезоны. "Реал" силен в каждом компоненте игры. Мадридцы превосходно защищаются и атакуют. Но и "Атлетико" является командой, которая может доставить сопернику серьезные неприятности. У обеих команд похожий стиль игры. Кто лучше воплотит в жизнь свой план на игру, тот и победит.

Нам нужно контролировать свои эмоции. Для меня матчи с "Реалом" вызывают больше эмоций, чем поединки с какой-либо другой командой. Конечно, мы все хотим еще раз выйти в финал. Первые матчи в Лиге чемпионов очень важны. Мы знаем это из прошлого. Ответный поединок - это последствие первой встречи. Если мы завтра добьемся хорошего результата на "Бернабеу", то сделаем большой шаг вперед.

Мы все хотим выиграть Лигу чемпионов. Так мы работаем, так мы чувствуем. Мы на правильном пути, но это полуфинал, и нужно выдать идеальный матч, чтобы пробиться дальше. Надеюсь, мы сможем поднять трофей над головами. Но сначала нужно выложиться по максимуму в поединках с "Реалом".

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится завтра, 2 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.