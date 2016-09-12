Филлип Коку: "Цель ПСВ - выйти в плей-офф Лиги чемпионов"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку считает, что его команда должна бережно отнестись к своим моментам в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Атлетико". Также он надеется, что его коллективу удастся выйти в плей-офф турнира.

- "Атлетико" - сильная команда, которая играет в хороший футбол, - цитирует пресс-служба УЕФА Коку. - Мы не получим 15 шансов для взятия ворот, поэтому нужно организованно сыграть, а также вовремя предотвращать атаки соперника. Нам нужно иметь удачу и играть со страстью, чтобы получить хороший результат. Необходимо оставаться реалистом, но наша цель состоит в том, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.