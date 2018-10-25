Фернандеш не пожал руку Семину. Реакция тренера

24 октября. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Порту" - 1:3. Мануэл Фернандеш после замены не пожал руку главному тренеру команды Юрию Семину после замены на 66-й минуте. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главный тренер "Локомотива" прокомментировал поведение полузащитника Мануэла Фернандеша, не пожавшего руку главному тренеру после замены в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

- Прокомментируйте эпизод с Фернандешем.

- Для меня это не играет никакой роли. Пожал он кому-то или не пожал. Это стрессовая ситуация, замен. Это его эмоции. Хуже было бы, если бы он меня расцеловал. Никакого конфликта не было.

- Почему вы его заменили?

- Потому что играл плохо. После незабитого пенальти он совсем раскис. (Александр Рогулев)

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