Фернандеш не пожал руку Семину. Реакция тренера

Главный тренер "Локомотива" прокомментировал поведение полузащитника Мануэла Фернандеша, не пожавшего руку главному тренеру после замены в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).
- Прокомментируйте эпизод с Фернандешем.
- Для меня это не играет никакой роли. Пожал он кому-то или не пожал. Это стрессовая ситуация, замен. Это его эмоции. Хуже было бы, если бы он меня расцеловал. Никакого конфликта не было.
- Почему вы его заменили?
- Потому что играл плохо. После незабитого пенальти он совсем раскис. (Александр Рогулев)
Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы
Дополнительная информация
Загрузка...