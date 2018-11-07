Евгений Гинер и Сулейман Керимов на матче ЦСКА - "Рома". Фотофакт

Президент ЦСКА Евгений Гинер смотрит матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в столичных "Лужниках" в компании Сулеймана Керимова. Во втором тайме в трансляции показали ложу босса красно-синих. Слева от него расположился бывший владелец "Анжи".

Керимов был владельцем "Анжи" с января 2011-го до декабря 2016 года. В 2013 году клуб принял решение сократить годовой бюджет, после чего состав махачкалинцев покинули многие легионеры. Помимо финансирования основной команды, на средства Керимова рядом с Махачкалой был построен вмещающий 30 тысяч зрителей стадион "Анжи Арена" и открыта детская футбольная академия клуба.

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