12:47 | Футбол — Лига чемпионов

Джорджиньо Вайналдум: "Салах всегда угрожает сопернику и помогает играть одноклубникам"

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Полузащитник "Ливерпуля"  Джорджиньо Вайналдум отметил весомую роль нападающего Мохамеда Салаха. В первом полуфинале Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2) египтянин отметился дублем и сделал две голевые передачи.

– Это великолепно, что он есть в нашей команде, особенно в его нынешней форме, – цитирует AFP Вейналдума. – Он принимает ключевые решения в ответственные моменты и всегда вносит основной вклад в результат. Причем не только голами и голевыми передачами, но и самой своей игрой. Он всегда угрожает нашим соперникам и помогает одноклубникам проявлять себя.

Ливерпуль - Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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баламошка

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