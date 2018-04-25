Джорджиньо Вайналдум: "Салах всегда угрожает сопернику и помогает играть одноклубникам"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум отметил весомую роль нападающего Мохамеда Салаха. В первом полуфинале Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2) египтянин отметился дублем и сделал две голевые передачи.

– Это великолепно, что он есть в нашей команде, особенно в его нынешней форме, – цитирует AFP Вейналдума. – Он принимает ключевые решения в ответственные моменты и всегда вносит основной вклад в результат. Причем не только голами и голевыми передачами, но и самой своей игрой. Он всегда угрожает нашим соперникам и помогает одноклубникам проявлять себя.