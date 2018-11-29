Джейми Каррагер: "Симуляции "ПСЖ" похожи на детский сад"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер негативно высказался об игре "ПСЖ" после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против его бывшей команды (1:2), сообщает Viasport. 40-летний англичанин считает недопустимым поведение нападающего Неймара и других футболистов парижан, которые часто симулировали.

– Было неприятно на это смотреть, – цитирует Каррагера Viasport. – Нападающий "ПСЖ" Неймар постоянно пытался упасть. Это один из лучших игроков в мире, но смотреть на это противно. Если Неймар продолжит в том же духе, то запомнится его отвратительное поведение, а не футбольное мастерство. Такие вещи оставляют неприятный привкус. Не испытываю никакой симпатии к игрокам "ПСЖ".

Даже капитан французского клуба Тиагу Силва, и то катался по полю у углового флага, закрывая руками лицо. "ПСЖ" – очень сильная команда с отличными игроками, которым не стоит прибегать к таким вещам. Футболистам "ПСЖ" должно быть стыдно, не знаю, как они смотрят в глаза членам семей и женам. Обычно так по полу катаются в детском саду.

Парижане вышли на второе место в своей группе с 8 очками, но опережают "красных" всего на 2 очка.