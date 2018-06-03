Читатели сайта УЕФА признали гол Бэйла "Боруссии" лучшим в Лиге чемпионов сезона-2017/18

Лучшим голом Лиги чемпионов минувшего сезона по версии читателей сайта УЕФА стал мяч полузащитника "Реала" Гарета Бэйла в ворота "Боруссии" (Дортмунд).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, гол Бэйла в победном матче с "Боруссией" (3:1) набрал 19% голосов. Тройку лучших дополнили еще два гола "Королевского клуба". Второе место занял гол Криштиану Роналду в падении через себя в матче с "Ювентусом" (3:0). Он набрал 18%. На третьем месте гол Гарета Бэйла в падении через себя в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1).

Видео гола, занявшего первое место, вы можете посмотреть здесь.