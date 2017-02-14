Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "ПСЖ"

14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Барселона". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "ПСЖ" – "Барселона"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,18 – Н 3,51 – П2 2,27

Трансляция матча "ПСЖ" – "Барселона" 14 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "ПСЖ" – "Барселона" 14 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=3-4, 11 – 16.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 10 апреля 2013 года 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" 1:1 30 сентября 2014 года Групповой этап ЛЧ "ПСЖ" – "Барселона" 3:2 10 декабря 2014 года Групповой этап ЛЧ "Барселона" – "ПСЖ" 3:1 15 апреля 2015 года 1/4 Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Барселона" 1:3 21 апреля 2015 года 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" 2:0

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ПСЖ" – "Барселона"

Дмитрий БУЛЫКИН, бывший нападающий сборной России:

0:3. Пусть даже первый матч состоится во Франции, однако "Барселона" сразу продемонстрирует, кто здесь фаворит. Ставлю на крупную победу каталонцев, а Месси в очередной раз покажет себя во всей красе.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

1:2. Если бы ставил на игру деньги, то выбрал бы пункт "Обе забьют", потому что матчи между двумя этими командами получаются всегда веселыми. Победить же может любой клуб, но выберу "Барселону", помня о небольшом комплексе Унаи Эмери перед каталонцами.