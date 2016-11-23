Бэйл травмировал лодыжку

Вингер "Реала" Гарет Бэйл получил травму в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (2:1). Как сообщает Marca, у 27-летнего валлийца проблемы с правой лодыжкой, поэтому он был заменен в начале второго тайма вчерашнего поединка. Точные сроки восстановления пока неизвестны, но отмечается, что игрок может пропустить принципиальнейшую игру против "Барселоны", которая состоится через 11 дней, а также клубный чемпионат мира, который пройдет в декабре.

- Я еще не знаю степень тяжести травмы, - отметил после финального свистка в матче главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - У него проблема с лодыжкой. На данный момент, все выглядит не лучшим образом, но я не могу пока сказать ничего больше.