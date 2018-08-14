БАТЭ вышел в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с ПСВ

Белорусский БАТЭ сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. В составе хозяев гол забил Мирко Иванич, за гостей Мичел.
БАТЭ вышел в следующий раунд отбора ЛЧ - в первом матче борисовцы выиграли со счетом 1:0. В 4-м раунде белорусы сыграют с голландским ПСВ.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Ответный матч
БАТЭ (Белоруссия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1 (1:0)
Голы: Иванич, 20 (1:0). Мичел, 54 (1:1).
Удаление: Эмегара (Карабах), 77.
Судья: Трейманис (Латвия).
14 августа. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Первый матч - 1:0.