БАТЭ вышел в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с ПСВ

Белорусский БАТЭ сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. В составе хозяев гол забил Мирко Иванич, за гостей Мичел.

БАТЭ вышел в следующий раунд отбора ЛЧ - в первом матче борисовцы выиграли со счетом 1:0. В 4-м раунде белорусы сыграют с голландским ПСВ.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

БАТЭ (Белоруссия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1 (1:0)

Голы: Иванич, 20 (1:0). Мичел, 54 (1:1).

Удаление: Эмегара (Карабах), 77.

Судья: Трейманис (Латвия).

14 августа. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Первый матч - 1:0.