Александр Ерохин: "Бавария" - космос? Не сказал бы"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин выразил мнение, что команда могла навязать борьбу "Баварии" в игре 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы открыли счет на 28-й минуте - с пенальти отличился Роберт Левандовски, затем забили еще четыре и победили 5:0.

– "Бавария" – космос, как однажды выразился Леонид Слуцкий?

– Не сказал бы. Любой команде можно противостоять. И, если бы не было того пенальти, возможно, мы продолжали бы игру в прежнем ключе, и "Бавария" при ничейном счете нервничала все больше. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ерохина