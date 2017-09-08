Жиганшин объявил о завершении карьеры

Российский фигурист Руслан Жиганшин заявил, что принял решение завершить спортивную карьеру.

Жиганшин – чемпион страны 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной, с которой он выступал до конца сезона-2013/14. После этого его партнерша приняла решение продолжить карьеру в дуэте с чемпионом Олимпиады-2014 в командном турнире Никитой Кацалаповым. Жиганшин, в свою очередь, встал в пару с Ильиных, ранее выступавшей с Кацалаповым.

– Я завершил карьеру и уже занимаюсь тренерской деятельностью, – приводит "Р-Спорт" слова Жиганшина.

В начале августа президент ФФККР Александр Горшков подтвердил, что Ильиных встала в пару с Антоном Шибневым, ранее выступавший в дуэте с Василисой Даванковой под руководством Николая Морозова. Дуэт Ильиных/Шибнев тренируется у Елены Кустаровой, работавшей с парами Синицина/Жиганшин и Ильиных/Жиганшин.