Загитова и Медведева - в сборной России на сезон, Ковтуна нет даже в резерве

Стал известен состав кандидатов в сборную России на сезон-2018/19. У женщин в него попали олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

13-летняя Александра Трусова, первой в мире исполнившая два четверных прыжка в одной программе, вошла в юниорскую команду.

Примечательно, что в мужскую заявку не вошел двукратный серебряный призер чемпионатов мира Максим Ковтун.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Забияко/Александр Энберт, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Алексей Ерохов, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Женщины: Алина Загитова, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская.

Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин.

Резервный состав

Пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Елизавета Жук/Максим Мирошкин.

Мужчины: Андрей Лазукин, Владимир Самойлов, Антон Шулепов.

Женщины: Анна Погорилая, Елена Радионова, Серафима Саханович.

Танцы на льду: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Алла Лобода/Павел Дрозд.