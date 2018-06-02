Загитова и Медведева - в сборной России на сезон, Ковтуна нет даже в резерве

Стал известен состав кандидатов в сборную России на сезон-2018/19. У женщин в него попали олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.
13-летняя Александра Трусова, первой в мире исполнившая два четверных прыжка в одной программе, вошла в юниорскую команду.
Примечательно, что в мужскую заявку не вошел двукратный серебряный призер чемпионатов мира Максим Ковтун.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Забияко/Александр Энберт, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Алексей Ерохов, Михаил Коляда, Александр Самарин.
Женщины: Алина Загитова, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская.
Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин.
Резервный состав
Пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Елизавета Жук/Максим Мирошкин.
Мужчины: Андрей Лазукин, Владимир Самойлов, Антон Шулепов.
Женщины: Анна Погорилая, Елена Радионова, Серафима Саханович.
Танцы на льду: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Алла Лобода/Павел Дрозд.
Дополнительная информация
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Сергей Воронов (фигурное катание)
- Елизавета Туктамышева
- Артур Дмитриев
- Максим Ковтун
- Елена Радионова
- Анна Погорилая
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Мария Сотскова
- Полина Цурская
- Александра Степанова/ Иван Букин
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Дмитрий Алиев
- Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Александр Самарин
- Алина Загитова
- Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
- Станислава Константинова
- Софья Евдокимова/ Егор Базин
- Андрей Лазукин
- Антон Шулепов
- Алиса Ефимова/ Александр Коровин
- Алексей Ерохов
- Александра Трусова