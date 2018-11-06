Загадка от Евгении Медведевой. Фанаты теряются в догадках, что с ее носом

Двукратная чемпионка мира и двукратная обладательница серебряных наград Олимпийских игр Евгения Медведева в своем Инстаграме поделилась фотографией со своим тренером Брайаном Орсером и канадским фигуристом Элвисом Стойко.

Все трое являются двукратными серебрянными призерами Олимпийских игр. Это подметила сама Евгения в комментарии под постом.

Однако фанаты обратили внимание на пластырь на носу фигуристу. Некоторые пожелали спортсменке, что ее нос заживал как можно быстрее, а кто-то сделал предположение, что россиянка сделала пластическую операцию.

В комментариях пишут:

"Чуть инфаркт не схватила!!! Женечка, пусть быстрее заживает! Фотка огонь, шикарная компания!"

"Солнышко наше. Надеюсь с носом все в порядке? А медаль,я верю,будет золотая! Семь-счастливое число!"



"Ринопластику видимо сделала".

"Может она пластическую операцию сделала??"

"Умеет все-таки Женя поиграть на нервах своих фанатов. Теперь сиди гадай, что там с носом?! Волноваться нам или что?! Судя по радостным лицам на фото, ничего страшного!"

"Какое классное фото, Женя! Трое двукратных серебряных призеров ОИ".