Юлия Липницкая: "Когда начались серьезные тренировки, поняла: с пляжем надо заканчивать"

Собеседником Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

– За год, проведенный в Сочи, вы начали ощущать себя жительницей курортного города? - вопрос Липницкой.

– То, что город действительно курортный в полном смысле этого слова, лучше всего ощущается на улице, где постоянно бродят толпы народа, ошалевшего от солнца, от жары, от безделья. До какой степени все расслабленные, я поняла, когда стала брать уроки автовождения. Инструктор возил меня в места, где много людей – нарабатывать внимательность, реакцию. Там-то я и столкнулась с тем, что люди не контролируют своих действий. Ты можешь ехать со скоростью десять километров в час, но не застрахован от того, что кто-то не выпадет тебе под колеса. Многие ведь вообще не думают, идут они по тротуару или по дороге. В Сочи тебе навстречу на шоссе в любой момент может вылететь машина через две сплошные – но не потому, что человек спешит, а просто он на что-то отвлекся. Меня все спрашивают: как ты вообще работаешь в Сочи? Наверное, из моря не вылазишь?

– Хороший вопрос, кстати.

– На море, если честно, я была в последний раз, наверное, месяц назад. Сначала было интересно: я старалась выбираться на пляж каждый день – просто полежать у воды и позагорать. Когда пошли серьезные нагрузки, поняла, что с этим надо заканчивать. Лучше поспать в отеле лишний час или позаниматься, ту же теорию по вождению почитать – я ведь все сама учила, не ходила в автошколу. В выходной я обычно сплю до часу дня – чтобы побыстрее восстановиться. Или улетаю в Москву.

– Часто получается выбираться?

– Стараюсь часто. И, кстати, это тоже помогает восстанавливаться: несмотря на перелеты, возвращаюсь обратно полная энергии и желания работать.

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