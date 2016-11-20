Юко Кавагути: "Ко мне наконец-то вернулись давно забытые ощущения"

Двукратная чемпионка Европы Юко Кавагути, выступающая в паре с Александром Смирновым, после "Гран-при Китая" в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России отметила, что, несмотря на 6-е место, получила положительные эмоции. По словам фигуристки, ее психологическая готовность перед стартом соревнований была не на самом высоком уровне.

– Юко, насколько вы с Сашей были готовы к этим соревнованиям?

– Можно сказать, что готовы. А можно, что и нет. Лично я психологически была не очень готова. В короткой программе на прыжке, как и на "Гран-при" в Канаде, допустила ошибку. А в произвольной постаралась по-другому концентрироваться. Понимаете, в последнее время я не видела зала, не видела ничего, и каталась потому, что нужно было кататься. А на этих соревнованиях я увидела зрителей, почувствовала зал и поняла, что, наконец, ко мне вернулись давно забытые ощущения, какие испытывала во время соревнований. Я очень рада. Не знаю, как долго это состояние продлится. Не знаю, где будет у нас следующий старт. Но все-таки приятно, что я участвовала, что почувствовала, что соревнуюсь. Я рада, что мы смогли приехать сюда, выступить, прокатать программы. Несмотря на ошибки, у меня осталось больше положительных впечатлений. Наконец, я получила удовлетворение от прокатов.

– Как вы готовились, тренировались после канадского "Гран-при"?

– Мало катались, потому что нога у меня болела. И все-таки решили ехать, выступить, потому что если продолжать, нужно набирать соревновательный опыт. Мы много пропустили.

– Значит, не жалеете, что приехали сюда?

– Не жалею. Ко мне вернулись прежние ощущения, которых мне очень не хватало. Давно я не выступала с таким наслаждением.