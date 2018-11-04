Юдзуру Ханю: "Поэтому очень рад, что одержал победу"

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японский фигурист Юдзуру Ханю заявил, что ему было психологически непросто выступать на этапе "Гран-при" в Финляндии. По его словам, он много работает над уникальной комбинацией из четверного тулупа и тройного акселя.

Ханю выиграл этап в Хельсинки, набрав по сумме двух программ 297,12 балла. Он установил три мировых рекорда.

– Я боролся со своим состоянием. Психологически мне было непросто. Это был трудный день, но я думаю, что доволен, как повело себя мое тело, – цитирует "РИА Новости" Ханю. – Я никогда не выигрывал первый "Гран-при" сезона, за исключением юниорского периода. Поэтому очень рад, что одержал здесь победу.

В короткой программе я несколько нервничал, потому что тренировки перед ней были неудачными. В произвольной программе катался спокойнее. Хоть четверные риттбергер и тулуп получились неидеальными, я рад, что не упал.

Для меня "челлендж" сделать так, чтобы это выглядело именно комбинацией, а не двумя разными прыжками.