Японец Уно выиграл Skate Canada, Самарин - четвертый

Победителем второго этапа "Гран-при" Skate Canada в мужском одиночном катании стал фигурист японский фигурист Сома Уно.

Вторым стал канадец Киган Мессинг, на третьем месте кореец Ча Чун Хван. Россиянин Александр Самарин занял четвертое место. По итогам короткой программы он также был четвертым.

Фигурное катание

Лаваль (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Мужчины

Произвольная программа

1. Сома Уно (Япония) - 188,38

2. Киган Мессинг (Канада) - 170,12

3. Ча Чун Хван (Корея) - 165,91

4. Александр Самарин (Россия) - 160,72

5. Нам Нгуен (Канада) - 158,72

6. Джейсон Браун (США) - 158,51

Итоговое положение

1. Сома Уно (Япония) - 277,25

2. Киган Мессинг (Канада) - 265,17

3. Ча Чун Хван (Корея) - 254,77

4. Александр Самарин (Россия) - 248,78

5. Нам Нгуен (Канада) - 240,94

6. Джейсон Браун (США) - 234,97