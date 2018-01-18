Владимир Морозов: "Разозлились на себя и соперников после проката короткой программы"

Россиянин Владимир Морозов после проката произвольной программы в парном зачете на чемпионате Европы в Москве отметил, что он с партнершей Евгенией Тарасовой был недоволен своими результатами. Фигурист подчеркнул: в короткой программе пара показала все, на что была способна. Напомним, пара Тарасова/Морозов набрали сегодня 151,23 балла в произвольной программе.

– Очень сильно злые были на себя, на соперников, на всю эту ситуацию с неудачей в короткой программе и катались наотмашь сегодня, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Нам важно быть в обойме топовых пар и не выпадать из нее. Первостепенная задача была показать максимум в короткой программе и сделать все элементы. У нас были хорошие тренировки, без срывов, а сегодня показали все, что мы делаем. В конце мы не то что подустали, а просто концентрировались на том, чтобы не терять уровни. Каждая копейка была на счету, учитывая отставание от соперников после короткой программы.

У нас серьезные задачи. Мы хотим побеждать и стараемся это делать.