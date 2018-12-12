Виктор Кудрявцев: "В финале "Гран-при" катание Загитовой было тяжелым"

Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев рассказал, в чем, по его мнению, нужно прибавить российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Медведева не смогла выйти в финал "Гран-при", а олимпийская чемпионка Загитова стала второй, уступив Рике Кихире из Японии.

- Загитова выглядела хуже, чем раньше, - цитирует "РИА Новости" Кудрявцева. - В финале "Гран-при" ее катание было тяжелым, было видно, что ее состояние совершенно иное, чем было в прошлом сезоне. Но я не думаю, что у нее хромает техническая сторона. Просто, во-первых, она попала в полосу взросления, которую девочки проходят. Во-вторых, на нее психологически воздействовало то, что она видела соперниц, в частности Кихиру, и это сыграло, на мой взгляд, очень большую роль в ее катании.

Медведевой, во-первых, нужно обязательно приобрести сложность, потому что ее программа по этим критериям уступает программам и Алины, и Кихиры. Во-вторых, Жене надо прибавить скорости в катании и легкости в исполнении всех элементов, особенно прыжков.

К ближайшему чемпионату мира Женя не сможет приобрести достаточную сложность. Дай бог, чтобы мы видели в ее исполнении чистые прокаты, пусть приобретет легкость катания и скорость, как, допустим, у Алены Косторной.

На фоне японки она выглядела слабее. Смотришь на Алину, вроде катается хорошо. Очень хорошо. Но когда она выходит на соревнования на фоне Кихиры, то мы видим сравнение в катании, легкости, чистоте, скорости. Это было явно видно.