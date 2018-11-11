Туктамышева рассказала, когда завершит карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в Твиттере по поводу завершения карьеры.

- Когда ты не побеждала, у тебя были когда-то мысли о завершении карьеры?, - спросил подписчик.

- Нет, потому что я люблю то, что делаю. Когда я перестану это любить, то уйду, - ответила Туктамышева.

21-летняя спортсменка - чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала выиграла Skate Canada.