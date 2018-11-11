12:34 | Фигурное катание

Туктамышева рассказала, когда завершит карьеру

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в Твиттере по поводу завершения карьеры.

- Когда ты не побеждала, у тебя были когда-то мысли о завершении карьеры?, - спросил подписчик.

- Нет, потому что я люблю то, что делаю. Когда я перестану это любить, то уйду, - ответила Туктамышева.

21-летняя спортсменка - чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала выиграла Skate Canada.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/TuktikLiza/status/1061327105437429760

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